YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. İlk 500 firma arasında 31 Çorlu TSO üyesi yer aldı

İlk 500 firma arasında 31 Çorlu TSO üyesi yer aldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre Çorlu TSO üyesi de olan toplam 31 kuruluş listede yer aldı.

İlk 500 firma arasında 31 Çorlu TSO üyesi yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre Çorlu TSO üyesi de olan toplam 31 kuruluş listede yer aldı. Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, İSO 500 listesinin ekonomimizin son yıllardaki gelişme trendini de ortaya koyduğunu söyledi.
İSO 500 listesinde Çorlu’dan 2018 yılında 29 olan firma sayısının 2019 yılı sonuçlarına göre 31’e yükseldiğini belirten Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Çorlu TSO üyesi firmalar Covid-19 sürecinde kentin ve ülkenin başarısı için çalıştılar. İSO tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’na göre Çorlu’dan 31 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldı. Sanayicilerimiz kentimiz ve ülkemizin başarısı için gece gündüz demeden gayret göstermeye devam ediyor. Gösterilen bu çaba Covid-19 salgını sürecinde daha da iyi anlaşıldı” dedi.
Volkan, İSO 500 listesinde Çorlu’dan 2018 yılında 29 olan firma sayısının 2019 yılı sonuçlarına göre 31’e yükseldiğini belirterek, “İstanbul Sanayi Odası’nın 500 büyük sanayi kuruluşu çalışması ülke ekonomimizin son yıllardaki gelişme trendini ortaya koyuyor, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve ülkemiz için değer üreten tüm firmalarımız bizleri her zaman gururlandırdı. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almak takdire şayan” diye konuştu.
İzzet Volkan ayrıca, “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan ve ülkemize değer katan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, sanayimize ayna tutan bu önemli çalışmadan dolayı İstanbul Sanayi Odası ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:46
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:47
Yatsı
22:31

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Ayça Eczanesi
Cerkezkoy
Belen Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Yurdakul Eczanesi
Malkara
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Ersöz Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tekirdağ’da taklit ürün operasyonu

Tekirdağ’da taklit ürün operasyonu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.