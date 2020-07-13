İlk 500’de 13 Adana firması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019” araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçen yıl 11 firma ile temsil edilen Adana’dan bu yıl 13 sanayi firması İSO 500 sıralamasına girdi.

TÜPRAŞ’ın bu yıl da birinci olduğu Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 sıralamasında, Adana sanayi firmaları Sasa Polyester 68, Akyem Adana Yem 240, Beyteks Tekstil 264, Temsa Ulaşım Araçları 269, Elita Gıda 272, Bossa 347, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 349, Güney Çelik Hasır ve Demir 426, Amylum Nişasta 427, Pilyem Gıda 435, Adana Çimento 453, Omnia Nişasta 468, Gürsoy Yem 471. sırada yer aldı.

