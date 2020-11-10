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İlk adımın atıldığı topraklardan Ata’ya yolculuk

SAMSUN HABERLERİ  | 10.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi, “İlk adımın atıldığı topraklardan Ata’ya yolculuk” adıyla İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezi’nde (İLKEM) başarı elde etmiş 150 öğrenciyi 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir’e götürdü.İlkadım Belediyesi, İLKEM’de başarı elde etmiş 150 öğrenciyi, Atatürk’ün 82.

İlkadım Belediyesi, “İlk adımın atıldığı topraklardan Ata’ya yolculuk” adıyla İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezi’nde (İLKEM) başarı elde etmiş 150 öğrenciyi 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir’e götürdü.
İlkadım Belediyesi, İLKEM’de başarı elde etmiş 150 öğrenciyi, Atatürk’ün 82. ölüm yıldönümünde Anıtkabir ziyareti ile ödüllendirdi. Acem Tekkesi’nde düzenlenen uğurlama programına İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Şerif Mırık, Ramazan Bayraktar, İLKEM Eğitim ve Etüt Merkezi Eğitim Koordinatörü Davut Öz, eğitimci İdris Yüce, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilere otobüslere binişlerinde pandemi kuralları uygulandı.
İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık yaptığı konuşmada, “İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezimizde ülkemizin ve dünyanın geleceğine yön verecek öğrencileri, sizleri yetiştirmeyi kendimize görev bildik. Bu görevin sorumluluğunu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.
İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar ise, “Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik alanda başarılarla dolu bir nesil yetiştirmek için belediyemizin tüm kaynaklarını geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sunuyoruz. Bu vesile ile Atamızın aramızdan ayrılışınızdan derin üzüntü duyuyor ve 82. yılında rahmetle anıyorum” diye konuştu.
Uğurlama öncesi duygu ve düşüncelerini dile getiren İLKEM’li öğrenciler, Anıtkabir gezisine destek veren Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın, Ulu Önder ile öğrencileri buluşturan bu sosyal sorumluluk projesinin, toplumun geleceğini aydınlatmada çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ve kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirttiler.

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