İlk aşı Sağlık Müdürü İskender Gencer’e

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Türkiye’de ilk aşı uygulama çalışması bugün başlarken, Muğla’da ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan ‘Covid-19 Aşı Uygulama Odaları’nda aşılama çalışmaları başladı. Randevu sistemi ile başlayan aşı çalışmalarına sağlık çalışanları tek tek randevu alarak aşılarını yaptırmaya başladı. İlk doz aşı uygulamasında ilk aşıyı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevu alarak gelen İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer oldu.

Aşı sonrası açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, “Yaklaşık bir yıldan beri tüm dünyada süre gelen bir pandemi olayı var. Ülkemizde de yaklaşık 10 aydır mücadele ediyoruz. Herkesin bildiği gibi 10’uncu ayda biz ülkemizde çok fazla bir hasar olmadan aşılama çalışması başladı. Sayın Bakanımız dün ilk aşıyı oldu. Biz de illerde Sayın Bakanımızı temsil edenler olarak ilk aşımızı yaptırdık. Öncelikle sağlık personelinden başladı aşılanma. Ardından kronik hastalığı olanlar, ve 65 yaş üstü takip ederek devam edecek. Saat 11.00’da randevumu oluşturdum. Buraya geldikten sonra karekod okutuldu. Aşımı olduktan sonra da ‘uygulanmıştır’ diye mesaj geldi. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmadan, aşı olmak isteyen herkese aşı yapılacaktır. Muğla’da bizim resmi 8 bin sağlık çalışanımız var. Özeller ile birlikte 11 bin sağlık çalışanı var. Sağlık çalışanlarımıza yetecek aşımız var. Aşılar gelmeye de devam ediyor” dedi.

