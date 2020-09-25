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İlk bin ihracatçı listesinde Kadooğlu Yağ’ın yükselişi sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 1000 ihracatçısı 2019 araştırmasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ, listedeki yükselişini sürdürerek 2018 yılında 470.sıradaki konumunu 111 sıra birden yükselerek 2019 yılında 359.sıraya çıktı.Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 1000 ihracatçısı 2019 araştırmasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ, listedeki yükselişini sürdürerek 2018 yılında 470.sıradaki konumunu 2019 yılında 359.sıraya yükselterek ekonomi dünyasındaki ağırlığını bir kez daha hissettirdi.

İlk bin ihracatçı listesinde Kadooğlu Yağ’ın yükselişi sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 1000 ihracatçısı 2019 araştırmasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ, listedeki yükselişini sürdürerek 2018 yılında 470.sıradaki konumunu 111 sıra birden yükselerek 2019 yılında 359.sıraya çıktı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 1000 ihracatçısı 2019 araştırmasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ, listedeki yükselişini sürdürerek 2018 yılında 470.sıradaki konumunu 2019 yılında 359.sıraya yükselterek ekonomi dünyasındaki ağırlığını bir kez daha hissettirdi. Türkiye genelinde sektörel sırada 21.sırada yer alan Kadooğlu Yağ ihracattaki gücünü her geçen gün arttırıyor. Pandemi başta olmak üzere yaşanan bütün zorluklara rağmen dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin ekonomisine büyük katma değer oluşturduklarını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu yaptığı değerlendirmede “1019 yılı bütün sektörler için olduğu gibi bizim sektörümüz içinde çok zorlu bir yıl oldu. Ancak doğru stratejilerimiz ve planlamamızla 2019 yılını başarıyla tamamlamıştık. Bugün TİM tarafından açıklanan 2019 yılı verilerine göre Türkiye’nin İlk 1000 ihracatçısı listesindeki yerimizi bir önceki yıla göre 111 sıra yükselterek Türkiye sıralamasında 359.sıraya geldik. Elbette hepimiz için mutluluk ve motivasyon kaynağı olan bir durum yaşadık. 2020 hedeflerimizi tutturabilmek için pandemi sürecinde daha yoğun ve meşakkatli bir çalışma içerisindeyiz. Yatırımlarımız, istihdamımız ve üretimimiz kesintisiz olarak devam ediyor. En büyük hedefimiz ülkemizi temsil ettiğimiz dünya pazarlarında daha da etkin ve geniş bir yelpazeye hitap etmek. Bu yoldaki çalışmalarımız dijital dönüşümle de devam ediyor. Biliyorsunuz pandemi süreciyle birlikte dünyada birçok şey değişti. Ticaretin şeklide değişti. Bizler bu dönüşümü gerek üretim tesislerimizde gerekse ihracatımızda da uyguluyoruz. 2020 sonunda Türkiye sıralamasında daha üst sıralarda yer almak için değerli iş ortaklarımız ve profesyonel ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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