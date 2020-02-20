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İlk Cemre Havaya Düştü

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.02.2020 09:21 | Son Güncelleme

Havanın ısınması ve bahar mevsiminin habercisi olan ilk cemre havaya düştü.Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düştü.

Havanın ısınması ve bahar mevsiminin habercisi olan ilk cemre havaya düştü.
Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düştü. İlk cemrenin havaya düşmesi ile birlikte hava sıcaklıklarında artış olurken ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya, üçüncü cemre 5-6 Mart’ta ise toprağa düşecek.
Cemre Nedir?
Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

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İmsak
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Sabah
07:17
Öğle
12:57
İkindi
15:58
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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