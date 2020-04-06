İlk çeyrekte yaklaşık 69 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Geçen yılın aynı döneminde 25 bin 677 ton ihracata karşılık 63 milyon 909 bin dolar girdi sağlandığını hatırlatan Özcan, ihracattaki artışın önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliğinden coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısından yılın ilk çeyreğinde 25 bin 934 tonluk ihracat gerçekleştirilerek, karşılığında 68 milyon 924 bin dolar gelir sağlandı.

"Rakamları geçen yılın ilk üç ayı ile karşılaştırdığımızda yaklaşık 5 milyon dolarılık bir fark söz konusu. Özellikle ABD, Cezayir, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde ciddi anlamda ihracatta artış var. Kuru kayısı tüketiminde ciddi anlamda artış görüyoruz. Kuru kayısının antioksidan ile A vitaminin yüksek olması, bağışıklı sistemini güçlendirmek ve vücut direncini arttırma açısından kuru meyve grubunda şu an en önemli ürün olduğunu tüketimde de görüyoruz."

- "Nisan ayında daha da artmasını bekliyoruz"

Ramazan Özcan, Malatya kayısısının dünyadaki prestijini ve stratejik yerini koruduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki aylarda ihracatta artış bekliyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla ihracatımız arttı, nisan ayında daha da artmasını bekliyoruz. Şu an ihracatçılarımıza gelen yoğun bir kuru kayısı talebi var. Burada karşılaştığımız en önemli problem üretim kapasitesini koruyacak, insan iş gücü ihtiyacımız. Fabrikalarımızda yeteri kadar insan ihtiyacı iş gücünü ihtiyacını karşılarsak, ihracatımız nisan ayında patlama noktasına gelecek çünkü çok yoğun talep var. "