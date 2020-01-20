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  4. İlk defa katıldıkları müsabakadan 3 madalya ile döndü

İlk defa katıldıkları müsabakadan 3 madalya ile döndü

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediyespor’un, ’Kick Boks’ branşında yer alan genç sporcular ilk kez katıldıkları ’Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’ndan 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.Antrenör Zekai Doruk gözetiminde çalışmalarına devam eden mavi beyazlı kulübün kick bokscuları ilk şampiyonalarına katıldı.

Denizli Pamukkale Belediyespor’un, ’Kick Boks’ branşında yer alan genç sporcular ilk kez katıldıkları ’Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’ndan 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.
Antrenör Zekai Doruk gözetiminde çalışmalarına devam eden mavi beyazlı kulübün kick bokscuları ilk şampiyonalarına katıldı. Pamukkale Belediyespor’un 7 sporcuyla mücadele ettiği ve Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında Genç Erkekler Full Contact kategorisinde +91 kilogramda ringe çıkan Azizcan Özyazıcı, güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu. Genç Erkekler Lowkick kategorisinde 67 kilogramda mücadele eden Emre Özeren zorlu müsabakaların ardından büyük bir başarıya imza atarak ikinciliği kazandı. Genç Erkekler Kick Lıght kategorisinde 79 kilogram sporcusu Ahmet Burak Canbeldek ise verdiği mücadele sonunda üçüncü olup, bronz madalyayı hak etti.

“2 sporcumuz Türkiye ikincisi, bir sporcumuz da Türkiye üçüncüsü oldu”
Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye Şampiyonası’na katılan sporcuları elde ettikleri dereceler için kutlayarak “Kick Boks bu sezon açılan branşlarımızdan biri ve şuan 7 sporcumuz var. Bu sporcularımız Antalya’da kendilerini gösterme imkanı buldu. 2 sporcumuz Türkiye ikincisi, bir sporcumuz da Türkiye üçüncüsü oldu. İlk kez katıldığımız şampiyonada alınan bu madalyaların önemi büyük.” dedi.
Turnuvanın son etabı ise 1-7 Temmuz’da Gaziantep’te yapılacak. Bu 3 turnuva sonunda genel klasmanda ilk üçe girecek sporcular Türkiye Kick Boks Milli Takımı’na seçilerek ay yıldızlı formayı giyme şansını elde edecekler.

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