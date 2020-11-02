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İlk ders zilini Ayhan çaldı

SİVAS HABERLERİ  | 02.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde "300 Fikir 300 Proje" çalışması kapsamında hayata geçirilen "Sivas Mektebi Sultanide Edebiyat Dersleri" başladı.Atatürk Kongre Müzesi’nde gerçekleştirilen ilk dersin zilini Sivas Valisi Salih Ayhan çaldı.1915’te Çanakkale Savaşı’na katılan ve şehit olan Sivas Lisesi öğrencileri için oluşturulan sembolik sınıfta öğrencilerle bir araya gelen Ayhan, daha sonra konferans salonunda gerçekleştirilen "İletişimin Tanımı ve İletişim Çeşitleri" dersine konuk oldu.Ders öncesinde öğrencilere hitap eden Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı tarihi binada anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini söyleyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca da projenin detayları hakkında bilgi verdi.Konuşmaların ardından Sivas Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Güllü Gökçe, Sivas Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerine "İletişimin Tanımı ve İletişim Çeşitleri" konulu ders verdi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde "300 Fikir 300 Proje" çalışması kapsamında hayata geçirilen "Sivas Mektebi Sultanide Edebiyat Dersleri" başladı.
Atatürk Kongre Müzesi’nde gerçekleştirilen ilk dersin zilini Sivas Valisi Salih Ayhan çaldı.
1915’te Çanakkale Savaşı’na katılan ve şehit olan Sivas Lisesi öğrencileri için oluşturulan sembolik sınıfta öğrencilerle bir araya gelen Ayhan, daha sonra konferans salonunda gerçekleştirilen "İletişimin Tanımı ve İletişim Çeşitleri" dersine konuk oldu.
Ders öncesinde öğrencilere hitap eden Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı tarihi binada anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini söyleyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca da projenin detayları hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından Sivas Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Güllü Gökçe, Sivas Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerine "İletişimin Tanımı ve İletişim Çeşitleri" konulu ders verdi.

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