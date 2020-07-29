"İlk eser desteği" başvuruları ağustosta başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesi, yeni yazarların desteklenmesi amacıyla başlatılan "ilk eser desteği" uygulaması için başvurular 1 Ağustos'tan itibaren alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES) kapsamında "ilk eser desteği" için yayımcılar şubat ve ağustos olmak üzere yılda iki kez başvurabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesini, yayımlanmasını ve yeni yazarların desteklenmesini amaçlayan projede, "ilk eser destek" 2020 yılı ikinci dönem başvuruları, 1 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.

Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek başvurularda, eserin "yazara ait ilk eser" olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması şartı da aranacak.

Yayımcılar, "https://kygm.ktb.gov.tr/" internet sayfasından temin edecekleri form ile ekinde belirtilen belgeleri Genel Müdürlüğe ibraz edecek.