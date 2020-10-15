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İlk fidanın yarım asır önce dikildiği köyde 500 ton fıstık rekoltesi bekleniyor

MARDİN HABERLERİ  | 15.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bektaş köyünde bir çiftçinin 49 yıl önce 375 fidan dikerek başlattığı fıstık üretimi, bugün yaklaşık 160 bin ağaçla devam ediyor. Bu sezon 500 ton ürün alınacağı öngörülüyor - Bektaş köyünde fıstık üretiminin öncüsü olan Abdulkadir Yiğit: - "Bana gülüyorlardı. Sonra tutunca onlar da fidan dikmek için çukur kazmaya başladı. Bu kez de hem çukur kazıp hem kendilerine gülüyorlardı" - Köylülerden Musa Yiğit: - "Abdulkadir amca fıstık fidanı getirdiği zaman herkes alay etmişti. Şimdi altın değerinde olduğunu herkes fark etti"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bektaş köyünde 49 yıl önce Abdulkadir Yiğit'in diktiği fidanla başlayan fıstık üretimi, bugün köy halkının geçimini sağlıyor.

Abdulkadir Yiğit (83), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalıştığı yıllarda hemşehrilerinin tüm engelleme çabaları ve tepkilerine rağmen köyüne 375 fıstık fidanı dikti.

Bir süre sonra ağaçların yarısından fazlasının meyve vermeye başladığını gören köylüler, daha önce güldükleri Yiğit'i örnek alarak arazilerine fıstık fidanı dikti.

Zamanla ağaç sayısının 160 bine ulaştığı köyde bu yıl 500 ton ürün toplanması bekleniyor.

- "Bana gülüyorlardı"

Bektaş köyünde fıstık üretiminin öncüsü olan Abdulkadir Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1971 yılında köylerinde fıstık yetişebileceğini öğrendiğini ve bu işe yöneldiğini söyledi.

İlk etapta 375 fidanı toprakla buluşturduğunu, bunlardan 90'ının kuruduğunu ancak diğer fidanların tuttuğunu anlatan Yiğit, bu fidanların bir süre sonra meyve vermeye başladığını belirtti.

Köydekilerin önceleri kendisinin fıstık üretebileceğine inanmadığını dile getiren Yiğit, "Bana gülüyorlardı. Sonra tutunca onlar da fidan dikmek için çukur kazmaya başladı. Bu kez de hem çukur kazıp hem kendilerine gülüyorlardı." dedi.

Yiğit, Mardin Ovası'nın bereketli topraklarına ekilen bütün ürünlerin çok kaliteli olduğunu ve iyi verim alındığını kaydetti.

- "Fıstık ekonomiyi canlandırdı"

Köylülerden Musa Yiğit de geçmişte geçim kaynaklarının mısır ve buğday olduğunu ama artık büyük çoğunluğun geçimini fıstıkla sağladığını söyledi.

Yiğit, "Abdulkadir amca fıstık fidanı getirdiği zaman herkes alay etmişti. Şimdi altın değerinde olduğunu herkes fark etti. Fıstık ekonomiyi daha da canlandırdı. Çiftçiler fıstığa yöneldi. 200 bin fıstık ağacı oldu köyde. Her sene 10-20 dönüm daha da fazla alanda ekiliyor." diye konuştu.

Fıstığın sıcağı sevdiğini, ilin toprak yapısı ve aldığı güneşin üretime uygun olduğunu belirten Yiğit, çiftçilere fıstık üretmelerini önerdi.

- Köyde 2 tesis kuruldu

Fıstık üreticisi ve tesis sahibi Hacı Abdulkadir Yiğit de kuzeni Abdulkadir Yiğit sayesinde köyde fıstık yetiştirmeye başladıklarını ve geçimlerini bu şekilde sağladıklarını ifade etti.

Bu sene verimin iyi olduğunu, en az 500 ton yaş fıstık beklediklerini dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

"Önceden ürünlerimizi tarlada satıyorduk. Tarladan yarı fiyatına alıyorlardı. Biz de fabrika kurduk. Artık 2 fabrikamız var köyde. Şimdilik Kızıltepe, Mardin ve bölgeye gönderiyoruz ama ilerde daha fazla açılmak, marka olmak istiyoruz. Köyümüzün adıyla bir marka olmak istiyoruz çünkü Mardin'de en fazla fıstık Bektaş köyünde var. Bütün köyler de köyümüzü örnek gösteriyor. Aşı ya da budama için bilgi almak amacıyla köyümüze geliyorlar."

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