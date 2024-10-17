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  4. İlk fotoğraf çıktı! 'Aradığı aşkı buldu' dendi... Hadise'nin özel hayatı yakın arkadaşı Seda Bakan'a soruldu! Koşarak uzaklaştı

İlk fotoğraf çıktı! 'Aradığı aşkı buldu' dendi... Hadise'nin özel hayatı yakın arkadaşı Seda Bakan'a soruldu! Koşarak uzaklaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.10.2024 08:29
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İddialı sahne tarzı, açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise bu defa aradığı aşkı buldu. Son olarak ünlü Teknik Direktör Okan Buruk ile anılan Hadise'nin 2 aydır Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le beraberlik yaşadığı ortaya çıktı. Hadise'nin özel hayatı yakın arkadaşı Seda Bakan'a soruldu. Bakın ne yanıt verdi...

İlk fotoğraf çıktı! 'Aradığı aşkı buldu' dendi... Hadise'nin özel hayatı yakın arkadaşı Seda Bakan'a soruldu! Koşarak uzaklaştı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlendikten sonra 5 ay gibi kısa bir sürede boşanma kararı alan Hadise bu ayrılığın ardından özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hadise'nin son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

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Ünlü ismin şimdi de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le birliktelik yaşadığı iddia edildi.

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Hatta Hadise'nin yakın arkadaşı Seda Bakan’ın rol aldığı “Gelin Takımı” filmi için düzenlenen ön izleme etkinliğine Şenol Sönmez’le birlikte katıldığı ancak geceden ayrı ayrı çıktıları söylendi.

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CEVAP VERMEDİ KOŞARAK UZAKLAŞTI

Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü öğrenildi. Hadise'nin özel hayatı yakın arkadaşı Seda Bakan'a soruldu. Bakan; Şenol Sönmez’le Hadise'nin birlikte olup olmadığı sorusuna 'Onu bana sormayın' diyerek yanıt verdi ve koşarak uzaklaştı.

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Hadise Seda Bakan hadise açıkgöz
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