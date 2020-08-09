YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. İlk hasat Vali Varol’un katılımıyla gerçekleştirildi

İlk hasat Vali Varol’un katılımıyla gerçekleştirildi

AĞRI HABERLERİ  | 09.08.2020 18:45 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, merkeze bağlı Eskiharman köyünde bir çiftçinin tarlasında gerçekleştirdiği buğday ve arpanın ilk hasadına katıldı.
Vali Dr. Osman Varol, Ağrı’nın merkeze bağlı Eskiharman köyünde Cafer Aydın isimli bir çiftçinin tarlasında gerçekleştirdiği buğday ve arpanın ilk hasadına katıldı. Daha sonra çiftçilerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Varol, biçerdövere binerek tarlada hasat gerçekleştirdi.
Ağrı’da binlerce dönüm tarım arazisi olduğuna dikkat çeken Vali Varol, tarımın Ağrı için önemine dikkat çekerek, tarımın il genelinde potansiyelin ortaya çıkması için çalışmalara başladığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendiMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendi
Apple'ın açığını buldu: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdiApple'ın açığını buldu: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Turhan, karaciğer nakli bekliyor

Turhan, karaciğer nakli bekliyor

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Ağrı Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:07
Öğle
12:18
İkindi
16:08
Akşam
19:19
Yatsı
20:49

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Yenı Halk Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Sağlık Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesı Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kurban Bayramı öncesi Ağrı'dan yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

Kurban Bayramı öncesi Ağrı'dan yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.