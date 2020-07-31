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İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 31.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı Marmaris’te geçirmek isteyen vatandaşlar ilçeye girer girmez seyir terasından çekim yaptı.

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

Kurban Bayramı’nı Marmaris’te geçirmek isteyen vatandaşlar ilçeye girer girmez seyir terasından çekim yaptı. Tatilciler seyir tepesinden bol bol fotoğraf çekip sosyal medyalarında paylaştı.
Kurban bayramı tatilinin Turizm göz bebeği olan Marmaris’te geçirmek için mesai bitiminde yola çıkan vatandaşlar saatler sonra ilçeye vardı. Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan bayramında evlerinde geçiren tatilciler Kurban Bayramını fırsat bilip Muğla’nın turistlik ilçelerine akın etti. Perşembe günü gece yola çıkan bazı vatandaşlar sabah erken saatlerde Marmaris’e vardı. İlçe girişindeki seyir terasını gören tatilciler Bayram sabahında ilk işleri Marmaris’i tepeden gören Milli Park’tan fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

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