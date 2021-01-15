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İlk kar, Simav’da kartpostallık manzaralar oluşturdu

15.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Simav ilçesinde dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı, ağaçların üzerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.İlçe merkezinde 10 santimetreye ulaşan kar birikintileri, ana arterler ile sık kullanılan yollar Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.Edinilen bilgiye göre yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı, ağaçların üzerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.
İlçe merkezinde 10 santimetreye ulaşan kar birikintileri, ana arterler ile sık kullanılan yollar Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.
Edinilen bilgiye göre yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Köy yollarında, Özel İdare Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları yapıldı.

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