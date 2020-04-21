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İlk Meclis Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhudur

ERZURUM HABERLERİ  | 21.04.2020 12:47 | Son Güncelleme

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş TBMM’nin açılışının 100.

İlk Meclis Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhudur

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş TBMM’nin açılışının 100. yılı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk Meclis Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhudur" dedi.
Ertaş, açıklamasında Payitaht’ın işgal edildiği ve meclisin dağıtıldığı bir zamanda Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa önderliğinde küllerinden yeniden doğduğunu ve kısa zamanda organize olarak yepyeni bir meclis kurduğunu ve devlet kurulmadan evvel bu meclisin adında “Türkiye” ve “Millet” kelimelerinin geçtiğinin altını çizerek devleti dağıldığında da Türk milletinin İstiklâl ve hürriyet aşkının, örgütlenme ve devlet kurma kabiliyetinin bu asil milletin ruhunda olduğunu söyledi.
Millet iradesinin Türk tarihinde belki de ilk defa bu kadar etkin öne çıktığını belirten TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, 100 yıl sonra da yine millet olma bilincinin korona günlerinde de devletini ayakta tutan en önemli dinamiklerden biri olduğuna dikkat çekti.
TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti: “23 Nisan 1920’de açılan meclisin adı bu toprakların vatanlaşmasını kaybetmemek için mücadele veren asil milletin kim olduğunu tarihe ve dünyaya gösteren eşsiz bir mühürdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan ilk meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtilâlcıdır, kurucudur. Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta adım adım olgunlaşan 2millet olma bilincinin’ dünyaya meydan okumasıdır. İlk meclis Misak-i Milli’nin besmelesidir. İlk meclis Hacı Bayram Veli’de kılınan cumadır. Mustafa Kemal Paşa başkanlığında İstiklâl Mücadelesini başlatacak iradedir, ayağa kalkan Sakarya’nın, büyük zafer Kocatepe’nin, hürriyetin, istiklâl ve istikbâlin müjdecisidir. İlk meclis İstiklâl Marşı’nı yazdıran ve her mısrasının altına imza atan ‘Korkma!’ diyen, ‘Sönmez bu şafaklarda tüten en son ocak!’ diyen ‘Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin İstiklâl!’ diyen iradedir. Kutlu olsun meclisimizin 100. yıldönümü.”

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