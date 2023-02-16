İlk müdahalesi Trakya Üniversitesi hekimlerince yapılan afetzedelerin tedavisi Edirne'de sürüyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elbistan Devlet Hastanesinde görev yapan TÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı hekimleri tarafından acil cerrahi müdahaleleri tamamlanan 3 hasta, 112 ekipleri aracılığıyla Edirne'ye getirildi.

Depremde leğen kemiği ve kaval kemiği kırıkları ile uzuv kaybı olan hastaların tedavisi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu liderliğindeki ekip tarafından yürütülüyor.

Gerekli operasyonların yapıldığı depremzedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hastanede deprem bölgesinden, ortopedi ve travmatoloji kliniğine kendi isteğiyle gelen ve tedavi altına alınan başka hastalar da tedavi görüyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı hekimlerinin Elbistan'da enkazdan kurtarılan 147 yaralıya müdahale ettiği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastanede tedavileri süren afetzedeleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Deprem bölgesinde yer alan hastanelerde ve sahada görev alan Trakya Üniversitesi hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarına özverileri dolayısıyla teşekkür eden Tabakoğlu, tedavi gören depremzedelerin ihtiyaçlarının belirlenerek giderilmesi konusunda da gereken desteği verdiklerini ifade etti.

