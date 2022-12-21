İlk resmi şubelerini Bozüyük’te açtılar

Şube Başkanı Nazmi Yüksel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet ettiler. Başkan Yüksel, emeklilerin yaşam kalitelerini yüksek noktalara çıkartmak, milli gelirden aldıkları payı yükseltmek amacıyla kurulan Birleşik Emekliler Sendikası’nın ilk resmi şubesini Bozüyük’te açtıklarını belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

