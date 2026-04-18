İlk şut, ilk gol! Mauro Icardi şampiyonluk meşalesini yaktı

Başkent'te Icardi fırtınası! 6 maç sonra golle dönen Mauro Icardi, ilk şutunda ağları sarsarak Galatasaray'ı Ankara'da öne geçirdi.

Burak Kavuncu
ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüldüğü kritik haftalarda, Galatasaray’ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi sahneye en sevdiği yerde, tam zamanında çıktı. Ankara’da Gençlerbirliği filelerini sarsan golcü oyuncu, hem takımını öne geçirdi hem de üzerindeki sessizliği bozdu.

İLK ŞUT, İLK GOL: "GERİ DÖNDÜM" MESAJI

Maçın başından itibaren rakip savunmayı zorlayan Mauro Icardi, eline geçen ilk fırsatı altına çevirmeyi bildi. Maçtaki ilk şutunda kaleyi bulan ve ağları havalandıran yıldız golcü, Galatasaray’ı Ankara deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

EN ERKEN GOL!

Arjantinli oyuncu Galatasaray formasıyla bu sezon ligde en fazla gol atan isim olan Mauro Icardi (14), Süper Lig kariyerinin en erken golünü Gençlerbirliği ağlarına gönderdi (01:11).

6 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Icardi için bu gol, kişisel kariyeri açısından da büyük bir önem taşıyor. Süper Lig’de tam 6 maçtır gol sevinci yaşayamayan ve bu süreçte eleştirilerin hedefi olan Arjantinli, en kritik virajda suskunluğunu bozarak şampiyonluk ateşini yaktı. Bu gol, Icardi'nin ligdeki bu sezonki 14. golü olarak kayıtlara geçti.

EN KRİTİK ANDA GELEN MORAL

Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada gelen bu gol, sarı-kırmızılı camiada bayram havası yarattı. Liderlik koltuğundaki avantajını korumak isteyen Aslan, Icardi’nin "klas" dokunuşuyla Ankara’da hayat buldu. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar, "Aşkın Olayım" şarkısıyla yıldız oyuncunun dönüşünü kutladı.

TRABZONSPOR & BAŞAKŞEHİR - HEMEN OYNA

TRABZONSPOR & BAŞAKŞEHİR - HEMEN OYNA

