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'İlk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

İdil Fırat’la aşkını, altıncı ayında nikah masasına taşımaya hazırlanan Mert Fırat, 'İdil’le ilk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım.' dedi.

İlk birkaç günde anlıyorsun bunu... Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor” dedi.

Mert Fırat: İlk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım

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Mert Fırat, Saba Tümer ve Mirgün Cabas’ın YouTube kanalında hazırladığı, ‘Ciddiyetten Uzak Kaçamak’ programına konuk oldu.
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8 Eylül’de Alaçatı’da nişanlısı İdil Fırat’la dünyaevine girecek olan oyuncu, ilişkilerinde bu noktaya gelirken, tüm gelenekleri uyguladıklarını söyledi. Fırat, “Aileler geniş olunca, sadece anne-baba ve en yakınlarla gibi kısıtlama olmadan bu mutluluğu herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Düğün hazırlık aşamasında hiç strese girmedik” dedi.
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Beraberlikleri başladıktan tam altı ay sonra nikah masasına oturacaklarını belirten Fırat, İdil Fırat’la ilk tanıştığında, evleneceğini anladığını belirtti.
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Oyuncu, “Normalde de biriyle tanışıp bir saniyede enerji alıyorsun. Sonra diyorsun ki, ‘Biz birlikte uzun yıllar çalışabiliriz, oyun yapabiliriz, senaryo yazabiliriz, film çekebiliriz.’ Aşk için de böyle oluyor. İlk bir haftada, geçen birkaç günde, bunu anlayabiliyorsun. Böyle de oldu. Tabii aşk olmadan hiçbir şey olmuyor” diye konuştu.
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İdil Fırat Mert Fırat evlilik açıklama

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