'İlk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım'

8 Eylül’de Alaçatı’da nişanlısı İdil Fırat’la dünyaevine girecek olan oyuncu, ilişkilerinde bu noktaya gelirken, tüm gelenekleri uyguladıklarını söyledi. Fırat, “Aileler geniş olunca, sadece anne-baba ve en yakınlarla gibi kısıtlama olmadan bu mutluluğu herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Düğün hazırlık aşamasında hiç strese girmedik” dedi.

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Oyuncu, “Normalde de biriyle tanışıp bir saniyede enerji alıyorsun. Sonra diyorsun ki, ‘Biz birlikte uzun yıllar çalışabiliriz, oyun yapabiliriz, senaryo yazabiliriz, film çekebiliriz.’ Aşk için de böyle oluyor. İlk bir haftada, geçen birkaç günde, bunu anlayabiliyorsun. Böyle de oldu. Tabii aşk olmadan hiçbir şey olmuyor” diye konuştu.