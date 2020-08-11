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İlk uçuşunda başarısız oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 11.08.2020 09:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ilk uçuş antremanına çıkan yavru leylek başarısız olunca yuvasından düştü.

İlk uçuşunda başarısız oldu

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ilk uçuş antremanına çıkan yavru leylek başarısız olunca yuvasından düştü. Mahalle sakinlerinin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Köyceğiz Şefliği ekipleri yavru leyleğin tekrar yuvasına dönmesini sağladı.
Dalaman Merkez Mahallesi Damla Sokakta ilk uçuşunu yapmaya hazırlanan Leylek yavrusu uçuşta başarısız olunca yere düştü. Yuvasının altında bekleyen yavru Leyleği gören mahalle sakinleri ilgili kurumlara bilgi vermesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Köyceğiz Şefliği ekipleri tarafından önce sağlık durumu kontrol edildi.
Yavru Leyleğin herhangi bir sağlık sorununun olmadığının belirlenmesi üzerine yuvasının bulunduğu elektrik direğinin elektriği kesildi. Ardından AYDEM ve Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yavru leylek yuvasına bırakıldı.

İlk uçuşunda başarısız oldu

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