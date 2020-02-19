YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. İlk ve ortaokul öğrencileri, Minik 112 Projesi ile tanışıyor

İlk ve ortaokul öğrencileri, Minik 112 Projesi ile tanışıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 19.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Osmaniye’de sağlık ekipleri tarafından ilk ve orta okul öğrencilerine "Yaşama Yol Ver" medya kampanyası ve "Minik 112" Projesi kapsamında eğitim verildi.Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Başhekimliği ekipleri, öğrencileri acil sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirdi.

Osmaniye’de sağlık ekipleri tarafından ilk ve orta okul öğrencilerine "Yaşama Yol Ver" medya kampanyası ve "Minik 112" Projesi kapsamında eğitim verildi.
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Başhekimliği ekipleri, öğrencileri acil sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirdi. Okullarda öğrencilere sunum yapan sağlık personelleri, 112 Acil Çağrı hattına yapılan gereksiz aramaları azaltmak, gerekli olduğunda 112 Acil Çağrı sistemi ile nasıl iletişim kurulacağını öğretmek, Trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi ve çocuklarının karşılaştıkları sağlık problemlerinde nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda bilgiler verildi.
Ayrıca İl Ambulans Servisi personelleri tarafından eğitim amacıyla ziyaret edilen okullarda öğrencilere tam donanımlı Ambulans aracı tanıtılarak bilgi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

İş adamı Aziz Demir’in acı kaybı

İş adamı Aziz Demir’in acı kaybı

Osmaniye Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:13
Öğle
12:54
İkindi
15:56
Akşam
18:25
Yatsı
19:40

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Erat Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Kadirli
Ozan Eczanesi
Kadirli
Fatih Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde okullar tatil edildi

Osmaniye'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralı

Osmaniye'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralı

Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Asker arkadaşları 32 yıl sonra buluştu

Asker arkadaşları 32 yıl sonra buluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.