İlk ve ortaokul öğrencilerine ilk yardımın önemi anlatıldı

Elazığ’da öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde, son zamanlarda boğaza cisim kaçması nedeniyle yaşanan olumsuzluklarda ne yapılması gerektiği başta olmak üzere ilk yardımın önemi anlatıldı.

Medical Park Elazığ Hastanesi, Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şubesi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine ‘ilk yardım’ ve ‘bağımlılık’ konularında eğitim semineri verildi. Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu’nda düzenlenen seminerde, Medical Park Elazığ Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Bekir Sarıcık ile Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli sinevizyon gösterimiyle okullarda sıkça karşılaşılabilecek kazalar ve ilk yardım uygulamaları hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu ile RAM Müdürü Bekir Erol ise ‘Teknoloji ve Madde’ bağımlılığı konularında sunum yaptı.

Seminerde son zamanlarda çocukların boğazına cisim kaçması vakalarının sayısının arttığını ifade eden RAM Müdürü Bekir Erol, bu durumda neler yapılması gerektiği konusunda doktorların bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Erol, “Gençlere, hem teknoloji bağımlılığı hem de madde bağımlılığı ile ilgili bilgiler aktardık. Onları nasıl koruruz, nelere dikkat etmeleri lazım, bununla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bir çalışma yaptık. Bu semineri Yeşilay Cemiyeti, Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Medical Park Elazığ Hastanesi iş birliği ile organize ettik. Doktorlarımız son zamanlarda gündemde olan özellikle kantinlerde çocukların satın aldığı bazı maddelerin, boğaza kaçarak boğulma vakalarının yaşanması konusunda öğrencileri ve öğretmenleri bilgilendirdi. Bu konuda ilk yardımın nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgiler verdiler” dedi.

Seminerde ilk yardım konularında bilgi sahibi olduklarını dile getiren öğrencilerden Muhammed Rıza Çelik ise, “7’nci sınıfa gidiyorum. Bugün doktorlar bizlere ilk yardımı anlattı. Ağzımıza bir cisim kaçması durumunda, onu nasıl çıkaracağımız konusunda bilgiler verdiler. Özellikle ilk yardım konularında bize anlatılanlar çok önemliydi” diye konuştu.

