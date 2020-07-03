YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. İlk ve ortaokuldan mezun olan öğrencilerin mezuniyet sevinci

İlk ve ortaokuldan mezun olan öğrencilerin mezuniyet sevinci

BİLECİK HABERLERİ  | 03.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bilecik’te korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bir okul sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun olacak şekilde mezuniyet töreni tertip edildi.

Bilecik’te korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bir okul sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun olacak şekilde mezuniyet töreni tertip edildi. İlk ve ortaokuldan mezun olan öğrencilerin mezuniyet sevinçleri yüzlerine yansıdı.
Bilecik’te eğitim veren bir okulun 8 ve 12’inci sınıf öğrencileri için okul bahçesinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun olacak şekilde mezuniyet töreni tertip edildi. Mezuniyet töreninde kalabalığı engellemek için öğrenciler farklı saatlerle sınıf sınıf grupları şeklinde törenlerini gerçekleştirdiler. Düzenlenen törende okul 1’inci Gökçe Selen İçöz, 2’incisi Ayça Öykü İçöz ve okul 3’üncüsü Özlem Aksu paketlerini teslim aldı. Aynı zamanda okulun ortaokul bölümü 1’incisi Yüsra Fatma Ak ve Anadolu Lisesi 1’incisi Gökçe Selen İçöz için yaş kütüğüne plaket çakma töreni gerçekleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en büyüğü Türkiye'de! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!
PARTNER Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Bilecik Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:29
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:27

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yıllardır olmayan bu yıl oldu

Yıllardır olmayan bu yıl oldu

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.