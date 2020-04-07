İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Olağanüstü toplanan İlkadım Belediye Meclisi’nde görüşülen 2 maddeden 1’i kabul edilirken, 1’i de oy çokluğu ile reddedildi. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

İlkadım Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı, korona virüs tedbirleri kapsamında meclis salonundan daha büyük olan konferans salonunda yapıldı. Meclis üyeleri toplantıya girişte ellerini dezenfektan ile temizleyip, eldiven ve maske taktılar. Meclis üyeleri, başkan ve katipler aralarında mesafe bırakarak meclis toplantı pozisyonuna geçtiler.

Olağanüstü toplanan mecliste ilk gündem maddesi olan; “İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde bulunan İlkadım Belediyesi Hizmet Binası’nın bulunduğu arsa ve binasının yıkılması ve bu alana katlı otopark yapılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne kiralanması” maddesi görüşüldü.

Eski İlkadım Belediyesi binası ve arsası 5 yıllığına Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne kiralandı

Madde üzerine açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Gazi Belediye Binamızın benzin istasyonu yapılması durumu vardı. O işten vazgeçtik. Samsun Büyükşehir Belediyesi, eski İlkadım Belediye Binası’nın olduğu yerde binayı yıkarak otopark yapmak istiyor. Biz de Büyükşehir’e o imkanı vermek adına maddeyi gündeme aldık. Biz de yapabilirdik ama onlardan böyle bir talep geldiği için de bunu dikkate aldık. Yapılacak protokolün ardından burası trampa verilebilir, bedeli ödenebilir ya da toplam maliyetinin 4’te 3’ü Büyükşehir’e 4’te 1’i bize şeklinde ortak işletilebilir. Bunlar protokolde belirlenir” dedi.

Başkan Demirtaş’ın konuşmasının ardından gündem maddesi komisyona havale edildi. Komisyonda görüşülen madde ile belediye binasının bulunduğu arsanın 5 yıllığına Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne kiralanmasına karar verildi. Meclise getirilen karar, oy birliği ile kabul edilerek, karara bağlandı.