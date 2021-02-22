İlkadım Belediyesi Avrupa Birliği projesiyle gençlere Avrupa kapılarını açıyor

İlkadım Belediyesi AB üyesi ülkeler arasında hayata geçirilen Erasmus+ Leanordo Da Vinci programı kapsamında Avrupa Birliği ülkelere nitelikli eleman göndermek ve istihdam sağlamak için harekete geçti. Proje kapsamında 50 kişinin yararlanacağı uygulama ile gençlere Avrupa kapısı açılacak. İlkadım Belediyesinin istihdama yönelik mesleki gruplara nitelikli eleman yetiştirme noktasında AR-GE Müdürlüğü tarafından Avrupa birliği projesi kapsamında Erasmus+Leonardo Da Vıncı projesiyle çeşitli meslek gruplarına nitelikli eleman yetiştirecek. Proje ile Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Hollanda, Belçika ve İtalya öncelikli ülkeler arasında olacak. İlk olarak inşaat sektöründe çalışacak inşaat işçisi (beden işçisi) ve bu kişilere ek olarak üniversitelerin inşaat ile ilgili 2 veya 4 yıllık bölümlerinden mezun kişiler programa başvurabilecek. Gerekli kriterlere uyan katılımcılar Almanya’nın Hamburg kentinde istihdam edilecek. Programa katılacak kişi sayısı her ay için toplamda 50 kişi olarak belirlenmiş olup 43 kişi proje ortağı şirket tarafından 7 kişi ise İlkadım Belediyesi tarafından belirlenecek. Başvurular 2021 yılı için her ayın 1’i ile 15’i arası yapılacak. Talepler İlkadım Belediyesi Ar-ge müdürlüğü tarafından alınacak. Başvuru süresi bitiminden sonra talep fazlası başvuru olduğu takdirde şartlara uyan kişiler arasında kura çekilip 7 kişi belirlenecek. Listeye giremeyen diğer adaylar için sonraki aylarda kuraya tekrar katılabilmelerine olanak sağlanacak. Başvuru yapacaklar için gerekli kriterler ilkokul, ortaokul ve lise mezunları için TC vatandaşı olmak, Adli sicilin temiz olması, Herhangi bir terör örgütü ile doğrudan veya dolaylı olarak iltisakının bulunmaması, gitmek istediği sektör ile ilgili en az 1 yıl sigortalılığının olmuş olması (parça parça toplamda 1 yıl olabilir), gitmek istediği sektör ile ilgili mesleki eğitim sertifikasının olması, 18-40 yaş arasında olması gerekiyor. Başvuru yapacak üniversitelerin 2 veya 4 yıllık bölümlerinden mezun olanlar için; sigortalılık veya mesleki eğitim sertifikası gerekmiyor. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olanlar için ise B1 düzeyinde Almanca bilgisi talep ediliyor.

“1 yıllık eğitim sonrası devam eden katılımcılara 2’inci yıl oturma izni verilecek”

15 günlük oryantasyon eğitimi öncesi ilk bir ayın temel dil eğitimi verileceği program 1 yıl sürecek. Programa girmeye hak kazanan katılımcılar başladıkları tarihten itibaren 1 yıl boyunca gidecekleri ülkelerde çalışarak aynı zamanda eğitim alacak. Bir yılın sonunda biten program sonrası katılımcı çalışmaya devam etmek isterse 2.yıl içinde oturum alma hakkına sahip olacak ve gittiği Avrupa birliği üye ülkenin asgari ücretinden az olmamak koşulu ile mesleki yeterliliklerine göre maaş alacak. Proje kapsamında programa dahil olan katılımcıların konaklaması ve yeme içme ihtiyaçları çalışacakları firma tarafından karşılanacak.

“İstihdama yönelik gençlerimize katkı sunmayı hedefliyoruz”

Proje kapsamında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kalifiyeli eleman konusunda ilçemizde ki istihdamı artırabilmek için dönem dönem belirli mesleklerde kurslarımızı açarak gençlerimizin istihdamına katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu noktada geleceğimiz teminatı olan gençlerimize yurtdışında iş imkanı sunarak meslekleriyle ilgili bakış açılarını geliştirmelerini ve tecrübe kazanmalarını istiyoruz. Projemize katılım sağlayan gençlerimize teknik donanımını sağlayarak istihdama daha kısa sürede katkı sunmalarını istiyoruz. Projeye katılım sağlayan gençlerimizin istihdamı konusunda da yine birlikte çalışarak onların iş hayatına katılmalarını sağlayacağız. Projemize ilgi duyan gençlerimizi belediyemize bekliyoruz” dedi.

