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İlkadım Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi

SAMSUN HABERLERİ  | 20.12.2020 18:58 | Son Güncelleme

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda yayaların ve araç trafiğinin olmamasını fırsata çeviren İlkadım Belediyesi, yollarda oluşmuş bozulma ve çukurları yama asfalt çalışmalarıyla gideriyor.İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasını fırsata çevirerek ana yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmaların bakım ve onarımını yapıyor.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda yayaların ve araç trafiğinin olmamasını fırsata çeviren İlkadım Belediyesi, yollarda oluşmuş bozulma ve çukurları yama asfalt çalışmalarıyla gideriyor.
İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasını fırsata çevirerek ana yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmaların bakım ve onarımını yapıyor. İlçe merkezindeki sokak ve caddeler başta olmak üzere ilçe genelinde başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlama doğrultusunda İlkadım’daki sokak ve caddeler baştan ele alınarak üst yapı çalışmaları tamamlanıyor. Ekipler kullanımın yoğun olduğu ana yollarda ve sokaklarda ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu bozulmaların kazaya sebep olmaması için oluşan çukurlar yama asfaltla kapattı.

“Halkımız için ekiplerimiz sahada”
İlkadım Belediyesi’nin tüm birimleriyle sahada olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. İlaçlama ve dezenfektan çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bozulan yollarda düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Vefa destek ekiplerimiz, kısıtlama nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Artan vakalar nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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