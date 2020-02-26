İlkadım Belediyesi THM Korosundan unutulmaz konser

İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu verdiği konserle Samsunlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Şefliğini Hızır Aydın’ın yaptığı İlkadım Belediyesi THM Korosu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde unutulmaz bir konser verdi. Salonu hıncahınç dolduran sanatseverler sevilen parçalara eşlik etti.

Dev koroya büyük ilgi

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve toplamda 75 kişiden oluşan İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Samsunlulardan büyük ilgi gördü. Oturacak yer kalmayan salonda merdivenleri dolduran müzikseverler koro tarafından seslendirilen türkülere eşlik etti. Koro üyeleri solo ve koro olarak birçok sevilen türküyü seslendirdi.

“Türk müziğini aynı coşku ile yaşatacağız”

Koro üyeleri ve katılımcılara teşekkür eden ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın mesajını ileten İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “Bu akşam bu güzel kalabalık ile buluşarak eşsiz türkülerimize birlikte eşlik etmek istemesine rağmen ailevi bir neden ile aramızda olamayacağını üzülerek bildiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın selam ve saygılarını hepinize ayrı ayrı iletiyorum. Başkanımız katılamamış olsa da bu unutulmaz akşamı yaşayabilmemiz için desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Bundan sonra da özellikle Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği ve Türk müziğinin tüm tarzlarını sizlerle buluşturmak ve yaşatmak için İlkadım Belediyesi olarak hiçbir desteği esirgemeyeceğiz. Kendi köklü kültürümüzü yaşatırken bu vesileler ile bu akşam olduğu gibi bir arada olarak birlikteliğimizi pekiştireceğiz” dedi.

Konsere ayrıca, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

