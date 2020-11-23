YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İlkadım Belediyesi’nden korona hastalarına yaşam desteği

İlkadım Belediyesi’nden korona hastalarına yaşam desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 23.11.2020 16:34 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi, korona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlara gıda temini desteği veriyor.İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüsü ile mücadelede Kovid-19 testi pozitif olan, evde izole olan ve gıda temininde güçlük çeken ilçe halkına bu zor günlerinde yaşam desteği sağlıyor.

İlkadım Belediyesi, korona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlara gıda temini desteği veriyor.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüsü ile mücadelede Kovid-19 testi pozitif olan, evde izole olan ve gıda temininde güçlük çeken ilçe halkına bu zor günlerinde yaşam desteği sağlıyor. Belediye, korona virüsü salgını nedeniyle evlerinde izolasyon durumunda olan insanların evlerine sıcak yemek dağıtımına başladığını duyurdu.
Konu ile ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Korona virüsü testi pozitif çıkan, gıda temininde güçlük çeken elinde Kovid-19 raporuyla birlikte evinde izolasyonda olan vatandaşlarımız 0553 007 84 95 hattını arayarak bizden yardım talebinde bulunabilirler. Bu uygulamamızı belediyemiz sosyal medya hesaplarımızdan ve halkımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda çeşitli afişlerle tanıtımını da yapıyoruz. Kendi aş evimizde hijyenik standartlarda hazırlanan kahvaltı ve akşam yemekleri görevli ekiplerimiz tarafınca adreslere hijyen kurallarına uygun bir şekilde servis edecekler. Adrese gelen ekiplerimize evinde izolasyonda olan vatandaşlarımız Kovid-19 raporunun ibrazı halinde sosyal birimlerimiz gerekli kontrollerini yapmak suretiyle ihtiyaç sahibi ve aile sayılarını tespit edip koruyucu ekipmanlarını giyerek verilen adreslere karantina süreci olan 14 gün boyunca servis edecekler" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

Samsun Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:25
Öğle
12:26
İkindi
14:54
Akşam
17:17
Yatsı
18:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Alper Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Damla Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.