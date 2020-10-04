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İlkadım Belediyesi’nden sathi kaplama atağı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.10.2020 16:28 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda yol yapım çalışmalarına son sürat devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, sorumluluk sahaları içerisindeki okul, hastane gibi önceliği olan alanların asfalt, sathi kaplama ve yol onarımlarını gerçekleştiriyor.Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizdeki yol ihtiyaçlarını analiz ettik ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda yollarımızı daha hızlı bitmesi için, düzenlediğimiz program doğrultusunda tüm ekiplerimiz ve makine parkurumuzla birlikte çalışmalarımıza başladık.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda yol yapım çalışmalarına son sürat devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, sorumluluk sahaları içerisindeki okul, hastane gibi önceliği olan alanların asfalt, sathi kaplama ve yol onarımlarını gerçekleştiriyor.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizdeki yol ihtiyaçlarını analiz ettik ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda yollarımızı daha hızlı bitmesi için, düzenlediğimiz program doğrultusunda tüm ekiplerimiz ve makine parkurumuzla birlikte çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken SASKİ ve doğalgaz ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde istişareli bir şekilde hareket ediyoruz. En çok ihtiyacı olan okullar bölgesinden başlamak üzere, bozuk yol sorunlarını ortadan kaldırmak için canla başla çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir mücadele içerisinde. Bazı bölgelerimizin mağdur olmamaları amacıyla çözüm yolu olarak yama asfaltlama çalışmalarıyla devam etsek de ilerleyen zamanda kalıcı çözümler için daha çok çalışacağız” dedi.

“Vatandaşlarımızın takdiri çalışma azmimize güç katıyor”
Sathi kaplama, asfalt ve yama çalışmalarının vatandaşlar ve esnaflar tarafından oldukça takdir topladığının altını çizen Başkan Demirtaş, "Bizlere çalışma azmi ve motivasyonu kazandıran da vatandaşlarımızın yaptığı olumlu geri dönüşler ve yorumlardır. Daha güzel bir İlkadım için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bildiğiniz gibi göreve başlayalı daha 17 ay oldu. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla kaynakları verimli kullanarak tüm mahallelerimize eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Bu konuda halkımızdan biraz anlayış ve sabır bekliyoruz. Görev süremiz boyunca, şehrimizdeki problemleri çözmek için kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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