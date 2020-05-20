YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İlkadım Vefa Destek Ekibi yardıma koşuyor

İlkadım Vefa Destek Ekibi yardıma koşuyor

SAMSUN HABERLERİ  | 20.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca İlkadımlıların yardımına koşan Vefa Destek Ekibi çalışmalarına devam ediyor.İlkadım Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken, 4 günlük sokağa çıkma yasağında da vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca İlkadımlıların yardımına koşan Vefa Destek Ekibi çalışmalarına devam ediyor.
İlkadım Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken, 4 günlük sokağa çıkma yasağında da vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi. Adalet Mahallesi’nde rahatsızlanan 68 yaşındaki vatandaşın çağrısına hemen cevap veren ekipler, verilen adresten aldıkları vatandaşı hastaneye ulaştırdı. Verilen hizmetten memnun kalan İlkadımlı vatandaşlar "Bu zor günümüzde her zaman vatandaşın yanında olan İlkadım Belediyemize ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum. İlaç gibi geldiniz" açıklamasında bulundu.

"Belediyemizin şefkat elini vatandaşımıza hissettiriyoruz"
Zor bir süreçten geçildiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ülke olarak korona virüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Bu süreç içerisinde birbirimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da fazla olması gerekiyor. Bu noktadan hareketle İlkadım Belediyesi olarak devletin şefkat elini her bireyin üzerinde hissettirebilmek ve onlara sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. 444 0 55 01 No’lu Çözüm Merkezimize gelen talepler İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubundaki arkadaşlarımız tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlkadım Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız her zaman yanındayız. Bu zor süreci birlikte aşacağız ve evimizde kalarak, en kısa süreç içerisinde sağlıklı güzel günler bizlerle birlikte olacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Samsun Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:14
Sabah
05:05
Öğle
12:36
İkindi
16:33
Akşam
19:58
Yatsı
21:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Araştırma Eczanesi
Ilkadim
Canalp Eczanesi
Ilkadim
Hayat Eczanesi
Ilkadim
Liman Eczanesi
Atakum
Ozan Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Samsun’a Afrika sıcakları etkili olacak

Samsun’a Afrika sıcakları etkili olacak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

26 Paket Bonzai İle Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

26 Paket Bonzai İle Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.