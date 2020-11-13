İlkadım Vefa Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

İlkadım’da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, (VSDG) çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda kişi, 444 0 55 01- 0505 178 55 01 numaralı İlkadım İletişim Merkezi (İLKİM) numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor. Bu kapsamda İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türkiye’de korona virüs etkilerinin gösterdiği ilk günden bu zaman kadar İlkadım ilçesinde 7 bin 590 kişiye ulaşıldığını aktaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Vefa Destek Ekibimiz aynı gün içinde 113 vatandaşımızın ihtiyaçlarına anında cevap verdiği günler de oldu. Amacımız bu süreci en az hasarla atlatmak. Üzerine düşeni yapan, yani zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yapılan tüm bu hizmetler, insanımızın güvenliği ve sağlığı içindir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında, belirli saatlerde sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üstü vatandaşların kendilerine ayrılan süreyi iyi değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.