İlkadım Vefa Ekibi halkın taleplerine anında cevap veriyor

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın yakından takip ettiği, korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, gelen talepleri saygılı, mütevazi ve insana yakışır bir şekilde yerine getirirken, talepleri karşılanan vatandaşlar da büyük mutluluk yaşıyor.

Korona virüsü salgınının başladığı ilk andan bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiren İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde her an her dakika dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bunun yanı sıra karantina altında izole olan vatandaşların evlerine sıcak yemek, sokağa çıkma yasağı boyunca hastaneye ulaşım imkanı olmayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği ve 65 yaş üstü vatandaşların gıda, ilaç gibi malzemelerinin temini için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu da ilçe halkının sağlığı için önemli katkılar veriyor.

Vefa Destek ekibi çalışanları 7 gün 24 saat destek grubuna gelen talepleri özverili bir şekilde yerine getiriyor. Baruthane Mahallesi’nde yaşayan ve yasak sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaşındaki Fatma Yerli vefa grubunu arayarak hastanede tedavisi için gerekli olan MR çekimi için talepte bulundu. Kapısına kadar giden İlkadım Vefa Destek ekipleri Yerli’nin talebini karşıladı. Taleplerinin karşılanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Fatma Yerli ise uygulamadan dolayı emeği geçenlere ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkürlerini iletti.