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İlkadım Zabıta ekipleri fırınlarda hijyen denetimi yaptı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri fırınlarda korona virüsüne karşı hijyen ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.İlkadım Belediyesi ilçenin dört bir yanında korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi başlattı.

İlkadım Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri fırınlarda korona virüsüne karşı hijyen ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.
İlkadım Belediyesi ilçenin dört bir yanında korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi başlattı. Halkın yoğun olarak kullandığı umumi yerlerin geçici süre kapatılmasının ardında ilçe genelinde hizmet veren fırıncılara İlkadım Belediyesi Zabıta, Ruhsat Denetim ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafında korona virüsüne karşı hijyen ve temizlik denetimi gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde ekmeklerin sağlığa uygun bir ortamda üretilip üretilmediğinin yanı sıra gramajların standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. İlçede periyodik olarak gerçekleştirilen denetimler belirli periyotlarda devam ederken, vatandaşların sağlıksız gıda ürünlerinden uzak tutulması için gerekli tüm önlemler alınmaya çalışılıyor. Zabıta ekipleri, denetimlerde istenilen koşulları yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uyguluyor.
Denetimler kapsamında ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Halkımızın sağlığını tehdit edecek tüm denetimleri önemseyerek yapıyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Standartların dışına çıkan hiçbir esnafımıza müsamaha gösterilmeyecek. Ekmek ve unlu mamullerin satışının yapıldığı işletmeleri sürekli denetliyoruz. Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerinin ortadan kalkması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek” dedi.
Ekmek satışı yapan ve unlu gıdaların yapımında bulunan işçilere maske, eldiven ve dezenfektan gibi sağlık açısından hayati önem taşıyan malzemelerin kullanılması ayrıca genel sağlık ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulanan Sarı, “Özellikle halkın sağlığı konusunda titizlikle duran Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatları ile müdürlüğümüze bağlı tüm ekiplerimiz korona virüsüne karşı teyakkuzdayız. Halkın sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveri ile gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

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