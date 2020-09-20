YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim

İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim

SAMSUN HABERLERİ  | 20.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerini hafta sonu da yoğun şekilde sürdürdü.İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu korona virüsü salgınına karşı iş yerlerinde ve düğünlerde alınması gereken önlemlere ilişkin denetim gerçekleştirdi.

İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerini hafta sonu da yoğun şekilde sürdürdü.
İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu korona virüsü salgınına karşı iş yerlerinde ve düğünlerde alınması gereken önlemlere ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetim öncesi evlenen çiftleri kutlayan zabıta memurları, davetlileri maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
İlkadım ilçesinde korona virüsü salgınına karşı mücadeleyi sürdüren İlkadım Belediyesi, pandeminin yayılmaması, hastalığın sağlıklı kişilere buluşmaması için denetimlerini sürdürüyor. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini restoran, kafe ve alışveriş merkezi, düğün gibi çok sayıda insanın bir araya geldiği noktalarda yoğunlaştırıldı. Denetimlerde, iş yeri sahiplerine almaları gereken önlemler tekrar hatırlatılırken, gerekli önlemleri almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı da belirtildi. Ekipler son dönemde aralarında berber, çay bahçesi, internet kafe, bilardo salonu, ganyan bayinin bulunduğu farklı sektörlerden 250 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

“Kurallara dikkat edelim”
Maske, mesafe ve hijyen denetimlerinin aralıksız devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yapılan denetimler hakkında şunları söyledi:
“Esnafımız, vatandaşlarımız, alınacak önlemlere hep birlikte uyarsak sağlık çalışanlarımızın üzerindeki yükü hafifletip hep birlikte el ele verirsek virüsü yenebiliriz. Lütfen, tehlike geçinceye kadar hep birlikte mücadele edelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim.”

İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı
Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Samsun Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:13
Öğle
12:33
İkindi
15:59
Akşam
18:43
Yatsı
20:04

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Derebahçe Eczanesi
Ilkadim
Güngörmüş Eczanesi
Ilkadim
Kamer Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.