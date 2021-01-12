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İlkadım’da 6 ayda 633 kg atık pil, 3 bin 560 kg atık yağ ekonomiye kazandırıldı

12.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Sıfır Atık Projesi’ne destek veren İlkadım Belediyesi, 2020 yılının son 6 ayında atık yağ ve atık pil toplama kutusu (AYPİKUT) aracılığıyla 633 kg atık pil, 3 bin 560 kg atık yağı ekonomiye kazandırdı.Yerli ve mili imkanlarla üretilen bitkisel atık yağ ve atık pil toplama ünitesini içinde barındıran “AYPİKUT” 2020 yılının son 6 ayında 633 kg atık pilli, 3 bin 560 kg atık yağı toplayarak ülke ekonomisine kazandırdı.

Sıfır Atık Projesi’ne destek veren İlkadım Belediyesi, 2020 yılının son 6 ayında atık yağ ve atık pil toplama kutusu (AYPİKUT) aracılığıyla 633 kg atık pil, 3 bin 560 kg atık yağı ekonomiye kazandırdı.
Yerli ve mili imkanlarla üretilen bitkisel atık yağ ve atık pil toplama ünitesini içinde barındıran “AYPİKUT” 2020 yılının son 6 ayında 633 kg atık pilli, 3 bin 560 kg atık yağı toplayarak ülke ekonomisine kazandırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor. Bu kapsamda İlkadım ilçe genelinde ilçe halkının yoğun olarak kullandığı cadde, meydan ve park alanlarına konulan AYPİKUT’lar tarafından toplanan bitkisel atık yağlar, atık piller ilçe halkının geri kazanım uygulamaları ve bilinçli tüketim alışkanlığı konusunda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduğunu da kanıtlamaya devam ediyor.
Geri dönüşümle Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki nesli bilinçlendirerek olacağı bilinciyle pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte okullarımızda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz geri dönüşümle ilgili eğitimler vermeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra geri dönüşüm alanında ’Getir Atığı Al Harçlığı Projesi’ ile gençlerimizi bu proje ortak etmek istiyoruz. Bu proje sayesinde genç neslimizin çevreye duyarlı olmasına katkı sağlarken; bu sayede gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Atık yağların ve atık pillerin toplanmasına imkan sağlayan AYPİKUT’lar geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu vesile projemize destek veren İlkadımlı vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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