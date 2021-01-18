İlkadım’da Belediyesi’nde memurlar için 2021 yılı denge sözleşmesi

İlkadım Belediyesi ile Türk Yerel-Sen Hizmet Sendikası arasında belediye çalışanı memurlar için 2021 yılı Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun Şube Başkanı Tuncay Erden’ın karşılıklı imza attığı Sosyal Denge Sözleşmesi mutlu sonla bitti. İlkadım Belediyesi ve Türk Yerel-Sen Hizmet Sendikası ortaklaşa mutabakata vararak olumlu bir şekilde sonlandırdığı memurlara sosyal ve maddi haklar sağlayan sosyal denge sözleşmesi karşılıklı imzaların ardından yüzde yüz olarak imzalandı.

“Başkanımız memurlarının yanında olduğunu bir kez daha tescilledi”

İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun Şube Başkanı Tuncay Erden’ın sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek memurlar adına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür etti. Erden, “İlkadım halkına eksiksiz hizmet sağlayan, hem de çalışanlarını enflasyona ezdirmeyen Belediye Başkanımız atmış olduğu bu imza ile memurlarının yanında olduğunu tescillemiştir. Memurlarımız da İlkadım’a daha iyi hizmet etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaktır” dedi.