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İlkadım’da Belediyesi’nde memurlar için 2021 yılı denge sözleşmesi

18.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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İlkadım Belediyesi ile Türk Yerel-Sen Hizmet Sendikası arasında belediye çalışanı memurlar için 2021 yılı Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun Şube Başkanı Tuncay Erden’ın karşılıklı imza attığı Sosyal Denge Sözleşmesi mutlu sonla bitti.

İlkadım Belediyesi ile Türk Yerel-Sen Hizmet Sendikası arasında belediye çalışanı memurlar için 2021 yılı Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun Şube Başkanı Tuncay Erden’ın karşılıklı imza attığı Sosyal Denge Sözleşmesi mutlu sonla bitti. İlkadım Belediyesi ve Türk Yerel-Sen Hizmet Sendikası ortaklaşa mutabakata vararak olumlu bir şekilde sonlandırdığı memurlara sosyal ve maddi haklar sağlayan sosyal denge sözleşmesi karşılıklı imzaların ardından yüzde yüz olarak imzalandı.

“Başkanımız memurlarının yanında olduğunu bir kez daha tescilledi”
İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun Şube Başkanı Tuncay Erden’ın sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek memurlar adına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür etti. Erden, “İlkadım halkına eksiksiz hizmet sağlayan, hem de çalışanlarını enflasyona ezdirmeyen Belediye Başkanımız atmış olduğu bu imza ile memurlarının yanında olduğunu tescillemiştir. Memurlarımız da İlkadım’a daha iyi hizmet etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaktır” dedi.

“Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun diledi
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise anlaşmadan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, “Belediyemizin içinde bulunduğu maddi açıdan zor şartlara rağmen emek cephesinde, emeğiyle geçinen arkadaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Her gece başını yastığa koyduğunda vicdanen kendimi sorguluyorum. Benim bir huyum var. Başımı yastığa koyduğumda ben bugün doğru yaptım mı? Yapmadım mı? Kendimi sorgularım. Bunun sonucunda birilerini mağdur edip etmediğimi kendime sorarım. Geçtiğimiz seneyi de sorgulayarak sizlere verilecek miktarı belirlemeye çalıştım. İlkadım için hep birlikte ve iş birliği içerisinde hayırlı hizmetler vereceğimize inanıyorum. Sendika ile imzalanan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olması diliyorum. İnşallah hakkınızı helal edersiniz. Bundan sonra da Allah bize şehrimize en iyi hizmeti yapmayı nasip eder” diye konuştu.

“İmza töreni plaket takdimi ile son buldu”
Başkanlık makamında yapılan görüşmeye ayrıca belediyenin ilgili müdürler ve sendika yönetimi katıldı. Programın sonunda Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun Şube Başkanı Tuncay Erden Başkan Demirtaş’a plaket ve çiçek sundu. Plaket sunumlarının ardından sosyal denge zamları ile ilgili olarak imzalar atıldı.

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