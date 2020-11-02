İlkadım’da çöp çıkarma saatleri belirlendi

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşları çöp toplama saatlerine uymaları konusunda uyardı. İlkadım Belediyesi çevre temizliği konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan çöplerini çöp toplama saatinden kısa bir süre önce önceden belirtilen yerlere bırakmaları ve gelişi güzel cadde ve sokaklara atmamaları konusunda da hazırladığı görsel afişlerle duyarlılığa davet etti. Kent merkezindeki tüm mahallere, çöp toplama ve çıkarma saatleri hakkında uyarılar ile ilgili olarak hazırladığı afişleri cadde ve sokaklara asarak vatandaşların dikkatine sundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü hazırladığı afiş ve broşürlerde; ‘Temiz Çevrem’ kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, ilçede çöplerin sabah 6.30-8.30 ile akşam 19.30-21.30 saatleri arasında bırakıldıkları noktalardan alınacağını bildirdi. Çöp atma saatlerine uymayanlar ve gelişi güzel zamansız çöp atanlara çevre zabıta tarafından takibi alınarak cezai işlem uygulanacağını da belirtilen yetkililer, çevreyi temiz tutma mesajı verdi.

“Halkımızla gönül birliği ile çalışıyoruz”

Hızla büyüyen ve gelişen şehrimize güzellikler katmak ve hizmetteki kaliteyi daha da verimli hale getirmek amacıyla çöp toplama saatlerine herkesi uymaya davet eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu uygulamada amacımız halkımıza daha güzel ve verimli bir şekilde hizmet etmektir. Bu konuda çok değerli hemşerilerimizden de destek bekliyoruz. Halkımızdan belirtilen saatlere riayet etmelerini rica ediyorum. Cadde ve sokaklara da toplama işlemi yapıldıktan sonra kesinlikle çöp çıkarmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Temiz bir İlkadım’ı birlikte oluşturmak için halkımızla birlikte el ve gönül birliğiyle çalışmalıyız" dedi.

Sosyal medya ile halkın dikkatine sunuldu

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, uyarılar ile ilgili olarak hazırladığı afişleri vatandaşlara dağıtarak, hem sosyal medya hesaplarından yayınlayarak vatandaşların dikkatine sundu.

