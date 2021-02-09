İlkadım’da fahiş fiyat denetimi

İlkadım Belediye Zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelinde tüm marketlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki tutarsızlığa yönelik fiyat denetimi yaptı.

Son dönemde girdi maliyetlerindeki artış bahanesiyle fahiş zam yapan firmalara karşı hem devlet hem de vatandaş topyekun bir mücadeleye girişirken, İlkadım Belediyesi de bu konuda denetimlerine hız verdi. Vatandaşların markette en sık karşılaştığı sorunlardan birisi olan ürünün kasa çıkış fiyatının reyonda yazan fiyattan pahalı olmasını mercek altına alan zabıta ekipleri vatandaşların bu mağduriyetinin de önüne geçebilmek adına gıdanın reyon fiyatı ile kasa çıkış fiyatı arasındaki uygunluğunu denetledi. Denetimlerde marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrol edilirken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan 3 işyerlerine tutanak tutuldu. Ekipler market raflarındaki ürünlerin hijyen, genel temizlik ve son kullanım tarihlerine tek tek baktı.

“Fiyat tutarsızlığının önüne geçmeye çalışıyoruz”

Kendi sorumluluk sahalarında ekiplerin gün ve saat belirlemeden rutin denetimlerine aralıksız devam ederek haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalıştıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde kendi sorumluluk sahamızdaki marketlerde denetimlerimizi sıkılaştırdık. Özellikle ilçe halkın tarafında çağrı merkezlerimize gelen şikayetler doğrultusunda büyük tepkilere neden olan marketlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklılıklarına yönelik olası fiyat tutarsızlığının önüne geçmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu tür şikayetlerini tespit ettikleri taktirde bizlere Alo 153 ihbar hattına başvurabilirler” dedi.

