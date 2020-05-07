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İlkadım’da fırın denetimleri

SAMSUN HABERLERİ  | 07.05.2020 14:17 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında ilçedeki ekmek fırınlarında hijyen denetimlerini sıkılaştırdı.İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hijyen denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında ilçedeki ekmek fırınlarında hijyen denetimlerini sıkılaştırdı.
İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hijyen denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında pide ve ekmek gramajları ile temel hijyen kuralları konusunda denetimlerini yapıyor. Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması, yönünde afiş ve broşür dağıtan ekipler, kişisel ve genel temizlik kurallarını titizlikle gözden geçiriyor.
İşletmecilere; maske, eldiven ve bone kullanımının aksatılmaması konusunda da uyarılarda bulunan zabıta ekipleri mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerleri hakkında ise gerekli yasal işlemleri yerine getirdi. Ramazan ayı boyunca yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceği bildiren yetkililer vatandaşların şikayet, görüş ve öneriler için Alo Zabıta 153 numaralarına iletilmesi çağrısında bulundu.

“Amacımız halkımızın sağlıklı huzurlu bir Ramazan ayı geçirmesini sağlamak”
Vatandaşlara güvenilir gıda ulaştırmak için, zabıta ekiplerinin mesai gözetmeksizin özveri ile hizmet ettiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ramazan ayında halkımızın sofralarında eksik etmediği ramazan pidesini hijyenik olarak tüketmeleri adına zabıta ekiplerimiz rutin olarak denetimlerine devam ediyor. Tabii, Ramazan ayıyla beraber bu denetimleri sıklaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın hem sağlık açısından hem de maddi açıdan haksızlığa uğramaması adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz, sürdürmeye de her zaman devam edeceğiz. Amacımız, halkımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir bir Ramazan ayı geçirmesini sağlamak” dedi.

“Sosyal mesafe kurallarına uyalım”
Ramazan’da fırınlarda iftar öncesi pide yoğunluğunun oluşmaması için İçişleri Bakanlığı genelgesine uygun olarak hareket edilmesinin önemine vurgu yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, sosyal mesafenin korunmasına Ramazan süresince de riayet edilmesi konusunda zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştıracağını belirtti.

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