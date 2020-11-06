İlkadım’da fiyat etiketleri mercek altında

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, artan döviz kurları sebebiyle yaşanacak haksız kazancın önüne geçmek adına ilçe genelindeki market ve bakkallarda satılan ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek denetledi.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri market ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerde bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini önü geçmek adına denetimlerine hız kazandırdı. Son günlerde artan döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla kent merkezinde denetime çıkan ekipler marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Ekipler işletmelerde vatandaşların korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyaran afiş ve görselleri de denetledi.

“Sarı, halkımızdan gelen şikayet ve talepleri değerlendiriyoruz”

Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve şikayetleri dikkate alarak değerlendirdiklerini ifade eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı denetimlerimizi arttırdık. Market raflarındaki ürünlerin satış fiyatı, birim fiyatlarının yanı sıra birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ile malın nerede üretildiği son kullanma tarihlerini de kontrol ediyoruz. Tarihleri geçmiş ürünler hakkında tutanak tutup, cezai işlem uyguluyoruz. Vatandaşımızın fiyatlara bakarak aldanmaması, raftaki fiyatla kasadaki fiyat arasında farklılık hissettikleri zaman tüketicimiz 153’ü arayarak bizlere bildirmelerini istiyoruz” dedi.