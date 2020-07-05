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İlkadım’da hijyenik modern kurban pazar yeri hazırlıkları devam ediyor

SAMSUN HABERLERİ  | 05.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların hijyenik bir ortamda kesim yapabilmelerini sağlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.Güzeldere Mahallesi’nde 27 dönümlük arazi üzerinde olan İlkadım Belediyesi Kurban Kesim ve Satış Alanı’nda hem satıcıların hem de kurbanlık alacak vatandaşların rahat ve hijyenik bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için yol, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getiriliyor.

İlkadım Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların hijyenik bir ortamda kesim yapabilmelerini sağlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Güzeldere Mahallesi’nde 27 dönümlük arazi üzerinde olan İlkadım Belediyesi Kurban Kesim ve Satış Alanı’nda hem satıcıların hem de kurbanlık alacak vatandaşların rahat ve hijyenik bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için yol, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getiriliyor. Kesim alanları etrafındaki yol düzenleme çalışmalarının yapıldığı pazar yerinde doktor ve veterinerlerin hazır bulunacağı sağlık merkezleri faaliyet gösterecek. Pazar alanında satış yapan ve kurbanlık alımı yapmak için gelen vatandaşların ateş ölçümü, maske ve el dezenfektanı sağlık işleri ekipleri tarafından gün içerisinde belirli aralıklarda tekrarlanacak. Her bayram öncesi görmeye alışık olunan hayvanların kaçmasından dolayı yaşanan kazaların önüne geçilmesi adına ekipler kurban satış ve kesim alanlarında eğitimli ‘boğa timleri’ de oluşturuldu.

“Hizmet kalitemizi her sene yukarıya taşıyoruz”
Kurban Bayramı süresince gerekli tüm ihtiyaçların karşılanması için kurban kesim yerlerinde vatandaşlara atıklarını atabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri, çaylarını içebilecekleri, kahvaltı yapabilecekleri mekanların korona virüsü tedbirlerini üst düzeyde tutarak kullanımına sunulacağına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Her sene hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Deri poşeti, et poşeti, naylon branda, tuz, şapka, kurban rehberi, veterinerlik hizmeti ile temizlik için su temininden oluşan farklı hizmetler bu yılda vatandaşlarımıza sunacağız. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de, Kurban Bayramı süresince satış ve kesim alanlarında vatandaşların, huzurlu bir bayram geçirmeleri için görev başında olacak” dedi.

’’Ücretsiz ulaşım imkanı’’
İlkadım kurban satış alanına gitmek ve kurban almak isteyen vatandaşlar için servis kaldırılması ile ulaşım sorunu olanlara kolaylık sağlanmış olacağını sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş, “Gerek temizlik, gerekse ulaşım ağının açık olması son derece önemlidir. Bu sebeple 100. Yıl Bulvarı üzerindeki eski İlkadım Belediyesi hizmet binamızın önünden İlkadım Kurban Pazarı’na ücretsiz ring servisi kaldırılacaktır” diye konuştu.

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