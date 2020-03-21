İlkadım’da korona seferberliği

İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından korona virüsü nedeniyle ilçenin her yerinde aralıksız dezenfekte etme çalışmaları yapılıyor.

İlkadım’da tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele etmek için gece gündüz dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapılıyor. Belediye bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından yer altı ve yer üstü konteynerleri, ana ve ara sokaklardaki çöp kovaları, otobüs durakları, kamu kurumları, özel kurumlar, mağaza ve dükkanlar olmak üzere aralıksız bir mücadele sürdürülüyor. Dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları ile virüsün yayılmasını en aza indirmeye çalışan ekiplerin mücadelesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Uzmanlarca belirlenen tedbirlerin İlkadım’da da hassasiyetle uygulandığından halkın hiçbir tereddüdü olmaması gerektiğini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Böylesi önemli bir durumda halkımız sağlığını en üst düzeyde koruyabilmek adına belediyemiz çalışanları ile topyekün bir mücadele başlattık. Salgının ülkemizde göründüğü ilk andan itibaren tedbiri asla elden bırakmadık. Halkımıza da bireysel alınacak tedbirleri bırakmamaları yönünde bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Virüsün etkisini en aza indirecek dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına dayanarak canla başla çalışan ekiplerimiz sürdürmeye devam ediyor. Kamu kurumlarının yanı sıra ortak alanları, kalabalık oluşabilecek özel kurumları, bankaları, yer altı ve yer üstü konteynerleri ve çöp kovalarımızın dezenfekte işlemlerini sürdürmekteyiz. İlkadım Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi halkımızın sağlığını en üst seviyede korumaya çalışırken vatandaşlarımıza önerimiz kendi sağlıkları için zorunlu durumlar dışında evde kalmaları olacaktır” dedi.

