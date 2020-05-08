İlkadım’da ‘korona’ya karşı her alanda tedbir

Korona virüsüne (Kovid-19) karşı yıkama ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, temiz ve sağlıklı bir İlkadım için 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları tazyikli köpüklü, dezenfekteli su ile yıkayıp kirden ve virüslerden arındırıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, “Şehrimizde oluşan kum, çamur ve benzeri atıkları ortadan kaldırmak amacıyla ana caddelerimizi kaldırımları yıkarken, tüm yollarımızı da süpürüyoruz. Amacımız daha temiz ve sağlıklı bir İlkadım oluşturmak” dedi.

“Temiz bir İlkadım için yaşadığınız yeri kirletmeyin”

Bir şehri temizlemek için vatandaşların yaşadığı mahalle ve sokağını temiz tutmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Demirtaş ise, “Çocuklarımıza temizlik bilincini küçük yaşlarda aşılamalıyız. Böylelikle hem sokağımızı temizleyen temizlik görevlilerimizin işlerine kolaylık sağlamış hem de daha temiz bir kentte yaşamış oluruz. Temizlemek belediyenin asli görevidir. Temizlemenin birinci görevi ise kirletmemektir. Kirletmeme kültürünü öğrenmemiz lazım. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek, şehrimize sahip çıkmalarıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanır bir kent bırakmak hepimizin görevi” diye konuştu.