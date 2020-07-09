İlkadım’da kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

İlkadım Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerlerini belirledi.

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, İlkadım’da Güzeldere Mahallesi’nde bulunan kurbanlık satış yeri dahil, Reşadiye, Selahiye, İstasyon, Kılıçdede Pazar Yerleri olmak üzere 5 nokta kurban kesim yeri olarak tanımlandı. Randevulu sistem ile kurbanlık kesimi yapılacak noktalarda küçükbaş hayvan kesimi 90 TL, büyükbaş hayvan kesimi ise 270 TL olarak belirlendi. İlkadım Belediyesi de belirlenen alanlarda hazırlık çalışmalarına hız kazandırdı.

Donatısı çok olan kurban alanı İlkadım’ın hizmetinde olacak

İlkadım Belediyesi, Güzeldere Kurban Pazarında hem besicilerin hem de kurbanlık alacak vatandaşların hijyenik, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için yol, su ve elektrik gibi altyapı çalışmalarını eksiksiz bir şekilde tamamladı. Pazar alanının revizyonu ve trafik akışı düzenleme çalışmalarını sonuçlandırıldı. Çevre düzenlemesi ile beraber kurban pazar alanı modern bir kimliğe kavuşturuldu. Yaklaşık 130 kurban çadırının bulunacağı pazar alanında besicilerin ve vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda fiziki imkanlar sağlandı. Kurban pazarında İlkadım Belediyesi denetim personelleri, ateş ölçüm ve dezenfekte noktaları, polis ve zabıta güvenlik noktası, güvenlik birimi, çayhane, tuvaletler ve duşlar Kurban Bayramı sonuna kadar yer alacak.