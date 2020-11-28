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İlkadım’da pazarlara sıkı denetim: 3 pazarcıya ceza

SAMSUN HABERLERİ  | 28.11.2020 11:20 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yapılan korona virüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge üzerine, İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren pazarlarda denetime başladı.

Ülke genelinde yapılan korona virüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge üzerine, İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.
Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren pazarlarda denetime başladı. İlçe genelinde kurulan 24 Pazar 3800 pazarcı esnafını denetim altına İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri 4 gün boyunca pazarları sıkı denetim altına alacak. Sabahın erken saatlerinde pazar tezgahlarını kurmak isteyen pazar esnafını “HES kodu” sorgulaması, tezgah arası 3 metre mesafe kuralı , maske ve hijyen konularında denetim ve kontrolleri sonra pazar tezgahlarını semt pazarlarında kurulumuna izi veren ekipler girişlere kurulan kontrol noktasında pazar gelen vatandaşın ateş ölçümü, maske el dezenfektanı kullanımını da sağlıyor.
Çatalarmut ve Kışla Mahallerine kurulan semt pazarında riskli olan 6 pazar esnafını da takibe alan ekipler, tüm uyarılara rağmen kuralları hiçe sayan 3 pazarcıya cezai işlem uyguladı.

“Yeni genelge ile birlikte tedbiri arttırdık”
Yayınlanan genelge sonrası pazarda önlemleri arttırdıklarını aktaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Salgın sürecinin başından beri pazarlarımızda maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapıyoruz. Pazarın girişi başta olmak halkımızın yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarına el dezenfektan üniteleri yerleştirdik. Hem pazar esnafımıza hem de pazara gelen vatandaşlarımıza maske kuralına uyum kontrolü yapıyoruz. Maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Önce tedbir sonra alışveriş diyoruz. Biz kuralları uyguluyoruz ve gereken uyarıları yapıyoruz ama burada tabi burada en büyük görev vatandaşların kendisine düşüyor. Herkes kendi tedbirini kendisi uygularsa salgının yayılma riskini önlemiş oluruz” dedi.

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