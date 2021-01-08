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İlkadım’da ulaşım ağı genişliyor

08.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan sürdürüyor.Çalışma programı kapsamında ulaşım ağını genişletmek için çalışan ekipler, kırsal bölgelerde çetin arazi koşullarında görev yapıyor.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan sürdürüyor.
Çalışma programı kapsamında ulaşım ağını genişletmek için çalışan ekipler, kırsal bölgelerde çetin arazi koşullarında görev yapıyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırıp, yazın tozdan kışın da çamurdan kurtarmak isteyen ekipler, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatlarıyla çalışmalarına hız verdi. Belirlenen program dahilinde periyodik bir şekilde çalışma yürüten ekipler son olarak, Kuşcullu, Kadamut, Toybelen Mahallelerinde stabilize yol yapım çalışması yürüttü. Yol açma sırasında çıkarılan toprak ve kaya parçaları kamyonlara yüklenerek kentin farklı bölgelerinde ihtiyaç duyulan çalışma alanlarına sevk edildi.

“Hummalı bir çalışma sürdürüyoruz”
İlkadım genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ne gerekiyorsa bir bir yapacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüzde bu kapsamda gerek merkezde gerekse de kırsalda hummalı bir şekilde çalışıyor. Gelen talepleri tek tek yerine getirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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