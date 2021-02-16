İlkadım’da yoğun kar mesaisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısı yaptığı ilk andan itibaren teyakkuza geçerek hızla planlamalarını yapan İlkadım Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla alarma geçti. Ekipler, kırsal mahalleler, şehir merkezi, ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar kapsamında 25 aracın yanı sıra 80 personel görevlendirilirken Case, greyder ve kepçeler kontak kapatmadan 7/24 çalışmaya devam etti. Araçların yanı sıra temizlik kar timleri saha personelleri de ilçe halkının yoğun olarak kullandığı cadde, hastane ve eczane önlerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etti. Kar nedeniyle tehlike arz eden ağaçlarda ve araç üzerine düşen ağaç dallarını Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan İlkadım Belediyesi, Sağlık İşleri ve zabıta ekipleri hayvanların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına şehrin farklı noktalarında bulunan beslenme alanlarına mama ve yem bıraktı.

“Vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatmamak için çalışıyoruz”

Çalışmaları yakından takip ve koordine eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Araçlarımız ve saha personellerimiz kar için seferber oldu. Ana arterlerde ve ara sokaklarda çalışmalarımız gece yarısından itibaren devam ediyor. Kırsal mahallelerimiz ile şehir merkezimizde ana yollar başta olmak üzere ara sokaklarımızda küreme ve tuzlama çalışmalarımız sürüyor. İlkadım için gecemizi gündüzümüze katarak ara vermeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına nöbetimize devam ediyoruz” dedi.

“7/24 Acil Karla Mücadele hattı devrede”

Plan ve program dahilinde sürdürülen kar çalışmalarının yanı sıra acil durumlarda vatandaşların imdadına koşacaklarını söyleyen Başkan Demirtaş, “Yaşanacak acil durumlarda vatandaşlarımızın imdadına yetişiyoruz. Çağrı merkezimiz,444 55 01 ve 0530 328 25 50 Whatsapp hattımız ve sosyal medyamıza gelen talepleri titizlikle inceliyor, vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz” diye konuştu.

