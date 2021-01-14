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İlkadım’dan 550 ihtiyaç sahibi aileye destek

14.01.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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İlkadım Belediyesi Hayır Çarşısı 2020 yılında 550 ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürdü.İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Hayır Çarşısı 2020 yılında 550 ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürdü.
İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürmeye devam ediyor. İlkadım Belediyesi Hayır Çarşısı’nda yardımseverlerin bağışladığı kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ile her yaştan kadın, erkek ve çocuk giysileri bulunuyor. Bağışlanan eşyalar belediye ekiplerince alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hayır Çarşısı’na gelen vatandaşlar giysi ve ev eşyası ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.
Kurulduğu günden bugüne çok sayıda aileye destek olan Kadın Koordinasyon Merkezi’nden yardım almak isteyen ihtiyaç sahibi aileler İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak eşya talebinde bulunmaları gerekiyor. Her yıl başvuruların arttığı ve 2020 yılının başından bu yana yaklaşık 550 ihtiyaç sahibine eşya yardımında bulunuldu. Yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen Hayır Çarşısı’na isteyen herkes kullanmadıkları eşyalarını bağış yapabiliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar 444 55 01 numaralı telefonu arayarak (1055-56) dahili hattan görevlilere bağış yapmak istediklerini belirtmeleri yeterli. Görevliler verilen adresten kullanılabilecek durumda olan eşyaları alıp, hayır çarşına getiriyor. Özellikle beyaz eşya ihtiyacının çok fazla olduğunu belirten yetkililer, bu alanda satış yapan mağaza sahiplerini de bağış yapmaya davet etti.
İhtiyaç sahiplerine uzanan bir yardım eli olmak isteyen hayırseverlere seslenen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sizin fazlanız bir başkasının ihtiyacı olabilir. Kullanılır durumda olan kullanılmayan eşyalarınız bağışlayın ihtiyaç sahibi insanların sizde yüzünü güldürün. İhtiyaç sahibi insanlarımıza hizmet vererek, onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışları ile daha çok vatandaşa destek olmak istiyoruz. Bu nedenle tüm yardımsever İlkadım halkını katkı koymaya çağırıyoruz" dedi.

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