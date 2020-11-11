İlkadım’dan camilere ‘hijyen’ desteği

İlkadım Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında camilerin girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirdi.

İlkadım Belediyesi, ilçede sağlık kuruluşları, okullar, PTT şubeleri, ATM’ler gibi halkın yoğun şekilde kullandığı alanları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Makine Bakım İkmal ve Onarım Müdürlüğü ekipleri de kent merkezindeki 55 caminin girişlerine el dezenfektanlarının bulunduğu üniteler koydu.

"İlçe genelinde virüse yönelik tedbirleri kesintisiz uyguluyoruz"

Korona virüse karşı mücadeleyi sürdürdüklerini hatırlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına en çok dikkat ettiğimiz mekanlar arasında camilerimiz de yer alıyor. İlk etap 55 tane dezenfektan ünitesini kent merkezinde bulunan tüm camilerimize yerleştirdik. Sırayla kırsal kesimlerdeki mahallelerimizi de bu uygulamaya dahil edeceğiz. Camilerimiz bir ibadet yeri olmanın yanı sıra toplumumuzu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerlerdir. Camilerin girişlerine konulan ünitelerde vatandaşlar giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ediyor. Böylece, vatandaşlar için hijyenik bir ortam sağlanıyor. Ayrıca, ünitelerdeki dezenfektanlar belediye ekiplerimiz tarafından sürekli olarak yenileniyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada çok hassas davranıyoruz. İlçemizin genelinde virüse yönelik tedbirleri kesintisiz uyguluyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreci vatandaş olarak tedbirlere uyarak geçirmemiz şart. Maske, mesafe ve temizliğe özen göstererek vaka sayısının azalmasını sağlamak bizim elimizde. Tedbirlere uyarak bu zorlu süreci sağlıkla atlatabiliriz” dedi.

